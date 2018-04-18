西南航空引擎爆炸死者身分曝光！富國銀行女副總裁

美國西南航空一架波音737-700客機，17日從紐約拉瓜地亞機場飛往德州達拉斯途中，左引擎在空中爆炸，導致1名女乘客死亡，以及7名乘客受傷。（路透）

2018-04-18 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空（Southwest Airlines）編號1380的一架波音737-700客機，17日從紐約拉瓜地亞機場飛往德州達拉斯途中，左引擎在空中爆炸，導致1名女乘客死亡、以及7名乘客受傷。當地媒體報導，女死者為富國銀行（Wells Fargo）女副總裁里爾丹（Jennifer Riordan）。

綜合媒體報導，這架飛機在費城交區上空3萬2000英尺時，發生罕見的引擎爆炸事件，飛機的窗戶爆裂，一名女乘客被吸出機艙，腰部以上都在飛機外面。乘客吉伯特（Eric Zilbert）表示，這名女乘客身體的一部份被吸出機艙，幾名男乘客將她拉回機艙內，並對她施以心肺復甦術。最終這名女乘客仍被宣告不治。

報導提到，一位不願透露姓名的富國銀行主管表示，死者里爾丹是新墨西哥州阿布奎基市人，在富國銀行擔任公關部門總裁，她也是一名知名的社區志工。富國銀行在17日的聲明中表示，她是一名受到愛戴和尊重的領導人。

里爾丹最近到紐約出差，她17日在推特上PO文顯示，她入住紐約曼哈頓的希爾頓酒店，她表示：「很棒的商務旅行」。里爾丹在臉書的個人頁面上顯示已婚，育有2名小孩。