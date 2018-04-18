川普曾密會金正恩？ 美媒爆：密會者是候任國務卿！

《華盛頓郵報》指出，美候任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）已在「川金會」前赴北韓與領導人金正恩會面。（美聯社）

2018-04-18 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前在佛州會見日本首相安倍晉三，並在記者會上稱，美國和北韓「正在進行高層次對話」，外界猜測川普已和北韓領導人金正恩秘密見面。有白宮內部消息指出，和北韓進行高層次對話的人，實為現任中央情報局局長、候任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。

美國總統川普17日在佛州私人別墅會見日本首相安倍晉三後，在記者會上稱美國和北韓「正在進行高層次對話」，外界懷疑川普在預計於5、6月舉行的「川金會」前，已和北韓領導人金正恩秘密見面。

但《華盛頓郵報》17日指出，據白宮內部消息，和北韓秘密對話的人是候任國務卿龐皮歐，龐皮歐曾在復活節期間（約3月31日至4月2日），以總統特使的身份前往北韓與金正恩會面。

消息人士指出，龐皮歐的北韓行只帶著情報官員，沒有白宮或國務院官員。中央情報局、白宮和北韓政府對此消息皆拒絕發表評論。

龐皮歐曾則表示對「川金會」很樂觀，認為「總統（川普）和北韓領導的峰會，最終可以談出美國和全世界都極需要的成果」。