亞馬遜超血汗？倉庫員工怕被炒 竟用「尿瓶」小解

亞馬遜員工害怕因上廁所時間太長被開除，竟建立了「尿瓶」系統。（美聯社）

2018-04-18 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜勞工血汗問題頻傳，日前作家布拉德沃思（James Bloodworth）到亞馬遜擔任臥底員工，發現亞馬遜生產線的廁所位置太遠且廁所太少，員工害怕因上廁所時間太長被開除，竟建立了「尿瓶」系統，直接在工作崗位小解。

綜合外媒報導，布拉德沃思曾出版英國低薪議題有關的書，他日前臥底到亞馬遜的倉庫工作，他發現許多員工為了保住自己的飯碗，甚至連上廁所都沒辦法，必須直接尿在寶特瓶內。布拉德沃思表示，該倉庫共4層樓，約有1200名員工，但廁所集中在1樓，且只有2間，員工們上廁所一趟平均需10分鐘，有不少人無法在時間內回到崗位，因此發明了「尿瓶」系統，直接在寶特瓶內解放。

布拉德沃思解釋，4樓員工最近的廁所需下4層樓梯，「人們有『空閒時間恐懼』，害怕因為上廁所而失去工作。」針對布拉德沃思說法，亞馬遜發言人卻表示，「亞馬遜保證所有員工都可以很方便地使用廁所，這些設施距離他們工作的地方很近。我們的重點是確保我們為所有員工提供一個良好的環境。」

根據英國職業工會組織Organise調查，有3/4的亞馬遜員工因為時間考量害怕使用廁所，其中1名員工曾說，「我不喝水的，因為我沒有時間去上廁所。」另有55%的受訪者表示感到心情壓抑、81%的人表示不會在那裡工作第2次。