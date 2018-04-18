中國今台海軍演 中媒囂張嗆：用砲彈警告台美

中國今天（18日）將在台灣海峽泉州灣水域進行實彈演習。圖左為中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

2018-04-18 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天（18日）將在台灣海峽泉州灣水域進行實彈演習，中國官方媒體認為，此次軍演意在「震懾台獨，警告美國」，並且解放軍是在用「砲彈說話」。

福建海事局12日發布航行警告，2018年4月18日8時至24時，台灣海峽相關水域將進行實彈射擊軍演，禁止駛入，中國國防部隨即也轉發這則消息。

中國官媒《參考消息》報導，軍事評論員宋忠平表示，這是一次「有針對性的例行軍演」，因為過去中國在台灣海峽舉行的例行軍演，主要都以火砲訓練，規模有限，但這次規模更大，引起各界廣泛的關注。

美國就此次中國軍演表示，反對任何一方單方面採取改變現狀的行動，包括採取武力或其他形式的強制手段。宋忠平認為，美國的立場不讓人意外，一貫偏袒台灣的立場，不斷製造事端。

報導提到，美國已經不是首次插手中國與台灣事務，美國總統川普一方面對中國貿易制裁，另一方面屢屢打出「台灣牌」。

中國社科院台灣研究所副研究員鐘厚濤也認為，中國此次雖然是例行性軍演，但在這時機高調宣布，具有一定的特殊性，無疑對台灣當局和台獨勢力亮出底線，「中國有能力、有意志、有決心捍衛國家主權和領土完整，在大是大非面前，中國不會做出任何妥協和讓步。」