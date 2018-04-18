美西南航空班機發動機爆炸迫降 1人喪生

2018-04-18 04:52

〔中央社〕美國西南航空（Southwest Airlines）一架從紐約市飛往德州達拉斯的波音737客機，因左邊發動機爆炸受損，緊急降落費城國際機場。這起事故造成1人喪生。

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）在記者會表示，這架客機起飛不久發動機便遭遇問題，並證實1人喪生。

這起事故也造成機身和至少一扇窗戶受損。機上共有143名乘客和5名機組人員。

乘客強生（Kristopher Johnson）告訴有線電視新聞網（CNN）：「我們離開拉瓜迪亞機場（Laguardia）前往達拉斯，我們在費城西方失去左邊發動機，改道飛往費城。」

「發動機碎片擊中窗戶，造成1名旅客受到重傷，機上數名醫療人員照料這名乘客。」

1名乘客的父親包爾（Todd Bauer）告訴NBC Philadelphia電視台，發動機碎片刺破一扇窗戶後，一名女乘客「部份身體被吸出窗外」，被其他乘客拉回機艙。

英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）已對這起事故展開調查。

乘客馬蒂內茲（Marty Martinez）在臉書直播這起事故，並附上說明文字：「我們的飛機出問題了！我們似乎往下墜！緊急降落！！」

他在班機安全降落後告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），感覺飛機好像「如自由落體般墜落」。

「先是一聲爆炸，然後氧氣面罩立刻掉下來，大約過了10秒，發動機碎片打中窗戶，砸出一個大洞。」