台上台下都是戲？ 中媒：北韓人大讚藝術團「跳著鼓掌」

金正恩與李雪主昨日出席觀看中國藝術團演出的芭蕾舞劇《紅色娘子軍》。（法新社）

2018-04-18 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國藝術團日前訪問北韓進行演出，中國官媒今（17）日稱，中國芭蕾舞劇精彩的演出，不僅讓北韓領導人金正恩和妻子李雪主不斷鼓掌，許多北韓觀眾更「跳著鼓掌」。

中國「新華國際」微信公眾號指出，中共中央對外聯絡部部長宋濤率領中國藝術團13日起赴北韓參加「四月之春」國際友誼藝術節，全程受到北韓高規格接待，金正恩與李雪主昨日更親自出席觀看芭蕾舞劇《紅色娘子軍》，為精彩表演不斷鼓掌。

除了《紅色娘子軍》，中國藝術團還在北韓演出芭蕾舞劇《吉賽爾》，針對14日下午《吉賽爾》，新華社形容得更誇張，稱北韓觀眾在演出中不時熱烈鼓掌；「演出結束後，觀眾起立給予長時間熱烈鼓掌歡呼。」

新華社稱：「許多年輕北韓觀眾激動不已，跳著鼓掌，滿臉喜悅，對中國藝術家的高超演藝、精美絕倫的舞台造型等難抑興奮之情。」但香港《蘋果》稱，中國官方發布的小段片中，並沒有觀眾跳着鼓掌的畫面。

南韓《朝鮮日報》指出，金正恩上月底訪中後，北韓對這次中國藝術團來訪，給予了熱情款待，表現出了努力發展兩國關係的姿態。