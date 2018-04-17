歐盟將擴大 重啟阿爾巴尼亞、馬其頓入盟談判

歐盟外交政策主管費德麗卡·墨格里尼（Federica Mogherini）表示，歐盟支持重啟與阿爾巴尼亞和馬其頓的入盟談判。（歐新社）

2018-04-17 23:04

〔編譯羅綺／綜合報導〕歐盟外交政策主管費德麗卡·墨格里尼（Federica Mogherini）今（17）日表示，歐盟支持重啟與阿爾巴尼亞和馬其頓的入盟談判，為多年來歐盟的擴大計劃邁出一大步。

墨格里尼指出，歐盟執行委員會建議成員國「與阿爾巴尼亞和馬其頓共和國開啟入盟談判」。

阿爾巴尼亞自2009年4月28日即申請加入歐盟，2014年6月24日成為候選國，預計於今年6月底開始入盟談判。先前因阿爾巴尼亞的經濟發展、邊境糾紛、貪污問題、政治動蕩和公共基礎建設落後等問題，為歐盟所顧慮，不過近年阿爾巴尼亞有顯著的改善。

而前身為南斯拉夫的馬其頓則在2004年3月22日申請入盟，隔年12月17日成為候選國，然而目前談判日期尚未確定。主因為希臘對其加入歐盟一事持反對態度，故此馬其頓恐先在入盟談判前，解決與希臘的雙邊爭端。

目前其他談判中的候選會員國有：塞爾維亞、蒙特內哥羅。而波士尼亞與赫塞哥維納目前為加入歐盟的申請國；另外，科索沃則被視為為潛在候選國。