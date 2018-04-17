美國又爆種族歧視 71歲白人老婦大罵黑人女軍人「同性戀婊子」

2018-04-17 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州週六傳出有1名71歲的老婦人因為停車糾紛，對兩名黑人女軍人惡言相向，大罵「黑人同性戀婊子」，甚至對孕婦大打出手，引發民眾撻伐。

綜合媒體報導，黑人軍人米契爾（Stephanie Mitchell）表示，當他與夏普（Treasure Sharpe）在停車的時候，71歲的白人婦人塔克（Judy Tucker）的兒子跑過來嘲諷，「她們應該學習如何停車」，並罵她們是啞巴婊子。而進到餐廳之後，塔克的兒子又跑來罵她們是「黑人同性戀婊子」。

當夏普開始拿起手機對口出惡言的塔克一家人攝影時，塔克憤怒地說「你沒有權利拍我的照片」，並且失控地撲向兩名黑人女性，儘管夏普馬上高聲喊「我懷孕了！你正在推1名孕婦！」試圖阻止塔克的暴行，塔克卻用諷刺的口吻回答，「我的丈夫還是殘疾人士呢！」，甚至罵他們是同性戀婊子、怒罵「軍隊怎麼會允許同性戀黑人女性服役」。

警方抵達現場之後，儘管因故無法獲得餐廳的監視器完全還原現場，但警方仍然認為塔克無庸置疑是主動挑釁、侵略的一方，馬上將塔克上銬逮捕，並且記錄這是1起因車位衝突而起的種族問題。

上傳其中1段影片的沃德（LaKeycia Ward）指出，塔克從事藝術修復工作，曾在數間大學任教，他們的糾紛是起於兩位黑人女軍人想阻止塔克一家人占用無障礙車位，雙方因而爆發口角。相關影片被傳上臉書（Facebook）後，馬上引起廣大議論，許多人怒斥塔克「你怎麼敢這樣對我們國家的士兵，尤其她是個孕婦」，狠批塔克沒水準，並說塔克經營的藝術修復事業，絕對會因此大受影響。

「白人老婦與黑人女軍人爆發衝突」影片