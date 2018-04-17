「有過3張臉的男子」 法男2度移植「變臉」

2018-04-17 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國男子哈蒙（Jérôme Hamon），是世界上第一個接受過2次「換臉」手術的人，但他因對第2張臉出現排斥反應，今年1月換上第3張臉，術後3個月，哈蒙近日受訪表示，他覺得狀況不錯。

《BBC》報導，今年43歲的哈蒙被法國媒體稱為「有過3張臉的男人」，他患有神經纖維瘤第一型（Neurofibromatosis type I），這是一種遺傳疾病，基因突變導致嚴重腫瘤，毀損容貌。

哈蒙在2010年首次進行臉部移植手術，並取得成功，但在2015年，他因感冒接受抗生素治療，這種藥物和免疫抑制劑並不相容，導致他在2016年出現排斥症狀，去年11月，第2張臉嚴重壞死，不得不移除。

哈蒙在「無臉」的情況下，不能看、不能聽也無法說話，在巴黎「歐洲喬治龐畢度醫院」（Georges-Pompidou hospital）等到今年1月才接受第2次「換臉」手術，由8年前執刀的整形醫師藍提里（Laurent Lantieri）率領團隊，完成長達數小時的手術。

如今，哈蒙的新臉仍然光滑沒有表情，頭骨、皮膚與各種面部特徵還沒完全接合，但他告訴媒體，他正在復原中，「如果我沒有接受這張新面孔，那就太糟了」，他覺得自己現在很好。他還說，「我今年43歲，但（臉部）捐贈者22歲，所以我又回到22歲了。」