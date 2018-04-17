波蘭砍伐世遺原始森林 歐盟法院警告：再砍就罰錢

歐盟最高法院今日做出裁定，波蘭政府在比亞沃維耶扎（見圖）原始森林大肆伐木，違反了歐盟法律，若不立即停止砍伐，將面臨數百萬歐元的罰款。（資料照，美聯社）

2018-04-17 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟最高法院今日做出裁定，波蘭政府在國內原始森林大肆伐木，違反了歐盟法律，若不立即停止砍伐，將面臨數百萬歐元的罰款。

綜合媒體報導，波蘭政府大規模砍伐原始森林比亞沃維耶扎（Bialowieza），今日遭歐盟最高法院裁定違法，比亞沃維耶扎除了是許多瀕臨絕種的昆蟲與鳥類的棲地之外，也是珍稀的歐洲野牛的家園。假如波蘭政府繼續在比亞沃維耶扎森林伐木，將面臨最低430萬歐元（約新台幣1.6億元）的罰款，而波蘭政府環境部門今日回應，他們會尊重歐洲最高法院的裁決。

波蘭政府於2016年5月將比亞沃維耶扎森林的砍伐限額提高3倍，並表示那些百年的雲杉與松樹因為受甲蟲佔據而必須砍掉，至今已經砍伐了超過1萬棵樹木，歐盟執委會（European Commission）先前控訴波蘭正在摧毀這座獨特的原始森林，一狀將波蘭政府告上歐盟最高法院。

比亞沃維耶扎原始森林位於波蘭與白俄羅斯的邊境，占地1418.85平方公里，是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界遺產之一，也是1萬年前歐洲大陸原始森林中，現今殘留最大的一部分。