紐時：中共黨小組介入管理 中國外企新挑戰

2018-04-17 18:13

〔中央社〕中共的影響力正進入在中國的外資企業內部。外媒報導，受到中國方面的壓力，外資企業的辦事處和工廠內，共產黨地位逐漸提高，並介入管理，成為這些跨國企業在中國經營的另一個挑戰。

紐約時報中文網報導，印第安那州的發動機製造商康明斯（Cummins）也感受到了共產黨的影響，當它試圖為自己的一項中國業務指派新的經理時，黨表示不同意。

此外，美國總統川普的貿易保護主義尤其使得美國公司身陷北京和華盛頓之間不斷發酵的對抗之中，如果中美之間的貿易爭端惡化，北京還可以進一步強化黨在外國企業中的角色，使在中國的外國企業更為頭疼。

共產黨擴大在商業領域的存在，報導說，要求外國公司分享敏感技術的壓力日益增大，中國當局更加注意培育新一代本土競爭對手，打算有朝一日取代外國公司。

克倫普頓集團（Crumpton Group）中國區主管、資深顧問布蘭契特（Jude Blanchette）說，「我們從沒見過共產黨如此強硬地闡明自己的目標」。

共產黨小組過去在許多外國人管理的工作場所中是固定配置，但並沒有積極介入管理，不過，報導引述律師和企業高管表示，近幾個月來，合資企業的中國合夥人找到外國高管，要求戰略決策有內部黨委介入的事件至少出現了3起。

在北京執業、客戶包括美國跨國企業的律師齊默曼（James Zimmerman）說，有幾個合資企業客戶已經接到了明確要求，需讓企業內部的黨組織在公司的運營中獲得更多發言權，一些公司被要求在董事會做出商業決策之前與黨委協商。

德國工商大會去年底表示，對「主動呼籲外資企業提高中國共產黨在企業內部的地位」感到擔心。中國歐盟商會則稱其「十分令人擔憂」，可能代表合資企業談判所依靠的法律框架發生重大變化。

不過，許多公司都不願討論這個問題。康明斯發言人說，康明斯「並沒有因為我們現有的結構和中國共產黨的作用而受到任何挑戰或影響」。汽車商寶獅和德納等中國東風的合作夥伴沒有回應，本田發言人拒絕就其與東風的合作發表評論。

但本田發言人證實，在本田與另一家中國公司廣汽集團的合資企業中，中國共產黨要求取得更強勢的地位。

一名外籍高階主管表示，去年，中國石化已開始要求其外國合資夥伴依法展開「黨建工作」，這名高管說，將共產黨納入合資公司法律文件，對其位於國外的總公司將是一個嚴重的問題。