韓媒：兩韓正討論正式宣布戰爭結束

南韓媒體引用官員的話指出，南韓與北韓正在討論宣布兩國軍事衝突正式結束的計畫。（法新社）

2018-04-17 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕目前朝鮮半島嚴格來說仍處於戰爭狀態。今天有南韓媒體援引官員談話指出，南韓與北韓正在討論，最快下週宣布結束雙方長達68年的軍事衝突。

《彭博》報導，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩將在下週舉行峰會，據韓媒《文化日報》（Munhwa Ilbo）指出，雙方屆時可能發表一份聯合聲明，稱他們將尋求緩和軍事緊張局勢、結束對抗。

文在寅和金正恩之間的元首熱線可能在本週五（20日）前後接通。南韓總參謀長任鍾晳（Im Jong-seok）今（17）日表示，尚未決定文、金何時進行第一次對話。

目前，兩韓沒有簽署任何和平條約來取代1953年結束韓戰的停戰協議，朝鮮半島仍一分為二，長期僵持，美國支持的南韓軍隊與100多萬北韓兵力對峙。儘管偶爾會出現緊急局勢，但雙方迄今都在避免引發另一場毀滅性衝突。

首爾延世大學中國研究副教授德露利（John Delury）表示：「結束衝突是整件事的核心，和平和無核化一樣複雜。」他說，還必須有一個真正實現和平的過程。

《文化日報》稱，解決衝突的其中一種方式，可能涉及將戒備森嚴的非軍事區恢復原狀。目前雙方在這個邊界部署了共數十萬軍力。