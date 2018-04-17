緬甸新總統新年特赦 逾8500人重獲自由

緬甸新總統溫敏以慶祝新年和人道理由，週二（17日）宣布特赦逾8500名囚犯。圖為女囚帶著個人物品離開位於仰光的監獄。（美聯社）

2018-04-17 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸新總統溫敏（Win Myint）以慶祝新年和人道主義為由，週二（17日）宣布特赦逾8500名囚犯，其中包括36名政治犯，以及51名外國人。

《路透》的2名緬甸記者不在特赦名單內

但2名任職於《路透》的緬甸記者瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo）並未在這批特赦名單內。追查羅興亞難民事件的2人，被控違反《政府機密法》，恐面臨14年監禁。

綜合外媒報導，簽署特赦令的溫敏表示，此舉是新年慶祝活動的一部分，旨在為緬甸新年帶來和平。緬甸總統府聲明指出，「為了給民眾帶來和平與快樂，並支持人道主義，來自各監獄的8490名囚犯將獲得特赦。」這項特赦令也讓另外51名外國囚犯受惠。

總統發言人勞泰（Zaw Thay）表示，被釋放的人包括老人、健康不佳者、毒品犯，其中毒品犯為大宗，超過6000人被列入特赦名單，其次是違反軍法或警察紀律法的近2000名軍警，以及36名政治犯。當局並未公布詳細名單。

緬甸政治犯援助協會（AAPP）表示，截至3月底， 全國共有248名政治犯，其中54人正在服刑、74人在監獄內候審，120人獲得保釋。

AAPP的Aung Myo Kyaw說，特赦是個好消息，對此予以歡迎和支持，「但民主國家不應有政治犯，如果其他政治犯或面臨審判者也能獲得赦免，情況會更好。」