大中華區獨角獸指數 胡潤：港澳台找不到

胡潤研究院17日發布數據，指出截至今年3月，大中華地區新發現33家獨角獸企業，總數來到151家，但在港澳台找不到任何一家獨角獸企業。圖為北京街景。（資料照，路透）

2018-04-17 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕胡潤研究院今天（17日）發布數據，指出截至今年3月，大中華地區新發現33家獨角獸企業，總數來到151家，胡潤表示，雖然調查地區包含中國、香港、澳門和台灣，但在港澳台找不到任何一家獨角獸企業。

綜合港媒報導，胡潤17日發布《2018第一季度胡潤大中華區獨角獸指數》，數據顯示，螞蟻金服以4000億人民幣以上（約1.9兆元新台幣）的估值居榜首，滴滴出行及小米則是以3000億人民幣以上（約1.42兆元新台幣）的估值共同排名第二。

而在新發現的33家獨角獸企業中，騰訊音樂以逾1500億元人民幣（約7122億元新台幣）估值最多，其次是京東物流，估值逾700億元人民幣（約3323億元新台幣），再來是估值逾500億元人民幣（約2374億元新台幣）的平安醫保科技、壹帳通。

值得注意的是，胡潤表示，雖然調查地區包含中國、香港、澳門和台灣，但目前還沒有在港澳台找到任何一家獨角獸企業。

胡潤指出，榜單結合資本市場獨角獸定義，篩選出有外部融資，且估值超過10億美金（約296億元新台幣）的優秀企業，數據統計至今年3月31日。