用餐體驗讓他超滿意 顧客一餐給了近6萬元小費

收到客人的2000美元小費，「波卡」餐廳的員工們也和小費開心合影留念。（圖擷取自芝加哥論壇報）

2018-04-17 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕在美國餐廳用餐時需要給小費，通常是餐點價格的15%~20%左右，不過這位顧客卻超級慷慨，吃了769美元（約新台幣2萬2748元）的餐點，卻給了2000美元（約新台幣5萬9164元）的小費，是餐點費用近3倍。

綜合外媒報導，這位客人拒絕透露真名，化名為「來自西雅圖的麥克」，他週日造訪位於芝加哥的米其林一星餐廳「波卡」（Boka），他點了769美元的餐點，由於麥克很滿意餐點和整體服務，先給了300美元（約8874元台幣）的小費，不過後來他又親自到廚房，給廚房內17名員工每人100美元小費，因此這一餐他總共花了2000美元小費。

「波卡」餐廳總經理李奧波德（Jon Leopold）表示，這不僅是關乎到金錢，而是告訴餐廳的同仁們這次的用餐體驗有多好，也是讓廚師們知道他們所做的事是多麼重要。行政主廚沃倫（Lee Wolen）回憶，當時麥克走進廚房，和裡面的每一位員工握手致意，給每個人100美元小費；副主廚梅爾斯（Brianna Meyers）則說：「這個經驗絕對是極為罕見的，我想大家都很高興。」事後「波卡」餐廳的員工們也和小費開心合影留念。