英外交部捕鼠官「戰績」公佈！ 大勝首相貓

英國外交官麥當勞（Simon McDonald）在推特上發文表示，英外交部「捕鼠官」巴麥尊（Palmerston）已服務滿2週年，並在過去1年抓了30隻老鼠和1隻鴿子。（圖片擷取自@SMcDonaldFCO推特）

2018-04-17 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交官麥當勞（Simon McDonald）在推特上發文表示，英外交部「捕鼠官」巴麥尊（Palmerston）已服務滿2週年，並在過去1年抓了30隻老鼠和1隻鴿子。媒體稱巴麥尊的表現大勝首相官邸捕鼠官賴瑞（Larry）。

英國外交官麥當勞（Simon McDonald）13日在推特上發文，祝賀外交部「捕鼠官」巴麥尊生日快樂與服務滿2週年，並稱巴麥尊在過去1年中捕獲30隻老鼠和1隻鴿子，推特追蹤人數增加2萬多人，還幫忙募款了1千英鎊（約新台幣4.2萬元），獲得「A」級表現。

英《泰晤士報》指出，巴麥尊的表現「輕鬆擊敗」了首相官邸的捕鼠官賴瑞，而賴瑞自2011年起，平均「1年才開殺1次」。

巴麥尊和賴瑞則於2016年被拍下在唐寧街（Downing Street）街頭打架，巴麥尊還打掉賴瑞的項圈，被現場攝影師稱為是「史上最殘酷戰鬥」。