英外交部捕鼠官「戰績」公佈！ 大勝首相貓

2018-04-17 12:06

〔即時新聞/綜合報導〕英國外交官麥當勞(Simon McDonald)在推特上發文表示,英外交部「捕鼠官」巴麥尊(Palmerston)已服務滿2週年,並在過去1年抓了30隻老鼠和1隻鴿子。媒體稱巴麥尊的表現大勝首相官邸捕鼠官賴瑞(Larry)。

英國外交官麥當勞(Simon McDonald)13日在推特上發文,祝賀外交部「捕鼠官」巴麥尊生日快樂與服務滿2週年,並稱巴麥尊在過去1年中捕獲30隻老鼠和1隻鴿子,推特追蹤人數增加2萬多人,還幫忙募款了1千英鎊(約新台幣4.2萬元),獲得「A」級表現。

英《泰晤士報》指出,巴麥尊的表現「輕鬆擊敗」了首相官邸的捕鼠官賴瑞,而賴瑞自2011年起,平均「1年才開殺1次」。

巴麥尊和賴瑞則於2016年被拍下在唐寧街(Downing Street)街頭打架,巴麥尊還打掉賴瑞的項圈,被現場攝影師稱為是「史上最殘酷戰鬥」。

Happy birthday @DiploMog! Palmerston has been @foreignoffice 2 years today. In his 2nd year, he caught 30 mice & 1 pigeon, added 21.7K Twitter followers & raised £1K for charity. Grade A performance! pic.twitter.com/Sg3fBmy2UQ