中共海軍明實彈演習 美媒：警告台美別太親近

美媒分析，中國實彈軍演意在警告台美兩方。圖為中國國家主席習近平。（路透）

2018-04-17 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍明日將在福建沿海進行軍事演習，中官媒一度以「台灣海峽實彈演習」為名宣傳，引發我國高度關注。美國媒體分析，中國是想藉由軍事演習展現軍力，來警告台灣與美國之間日漸密切的關係。

《CNN》專文報導，解放軍週三進行的軍事演習，是2015年9月以來海軍首次的實彈演習，認為這是中國國家主席習近平，在美國川普政府與蔡英文政府尋求緊密關係之際，對台、美發送的一個「清楚訊息」。

拉賈拉特南國際研究學院海事安全研究員Collin Koh向《CNN》表示，「中國想要彰顯自身的海軍軍力，以證明解放軍海軍已經準備好了，要台灣政府不要輕舉妄動。」

澳洲洛伊國際政策研究所資深研究員馬奎格（Richard McGregor）指出，20年前的中國海軍在台灣海峽不堪一擊，但現在的他們已經打造出首艘航空母艦，亟欲展現其軍事實力

馬奎格指出，中國雖然為攻打台灣做出許多準備，但仍沒辦法輕易取勝，中國也不想這麼做，因為風險實在太高。但他也說，「20年後，中國若在軍事實力上有所增長，或許能以較低成本取勝。」