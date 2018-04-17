這5位日本女星「素顏也很美」 新垣結衣竟只排第二

「素顏也很美的女星」排行榜中，在台灣擁有高人氣的新垣結衣僅獲得第二名。（圖擷取自網路）

2018-04-17 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本化妝品公司CLUB COSMETICS日前針對500名20至30歲的日本民眾進行「素顏」調查，其中「素顏也很美的女星」排行榜中，在台灣擁有高人氣的新垣結衣僅獲得第二名，第一名則是由佐佐木希拿下。

第一名的佐佐木希在去年閃嫁45歲諧星渡部建，而且目前已懷孕4個月，即使已經30歲，但是她的臉蛋還是非常稚嫩，佐佐木希在Instagram偶爾也會上傳素顏照，素顏依舊美麗；第二名的新垣結衣因為日劇《月薪嬌妻》在台人氣高漲，而新垣結衣出道以來都是以透明感為特色，在《月薪嬌妻》中的鏡頭也多在「家中」，讓許多受訪者都認為新垣結衣即便素顏也會很美。

第三名則為北川景子拿下，由於北川景子常在各大美女排行榜上名列前茅，許多受訪者也會直接聯想北川景子即使素顏仍美麗依舊；第四名則是有著「小惡魔氣質」的石原聰美，第五名是有著凍齡美貌的深田恭子，兩人也都是以自然美聞名的女星。

佐佐木希拿下「素顏也很美的女星」第一名。（圖擷取自佐佐木希Instagram）

佐佐木希在Instagram偶爾也會上傳素顏照，素顏依舊美麗。（圖擷取自佐佐木希Instagram）

北川景子常在各大美女排行榜名列前茅，這次獲得第三名。（圖擷取自北川景子官方部落格）

近期在日劇《法醫女王》有好表現的石原聰美排名第四。（圖擷取自網路）