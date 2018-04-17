俄諜案毒劑新證「BZ物質」？ 俄外長稱源出英美

2018-04-17 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國認為使前俄諜斯克里帕父女（Sergei Skripal）中毒的物質，為俄國生產的神經毒劑「諾維喬克」。但俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）據瑞士專家的「機密訊息」指出，使俄諜父女中毒的毒劑包含美、英等其他北約國曾擁有的「BZ物質」。

綜合外電報導，「禁止化學武器組織」（OPCW）日前公佈化驗結果指出，使前俄諜斯克里帕父女中毒的神經毒劑「純度很高」，但未證實毒劑就是英國認為的「諾維喬克」。俄國外長拉夫羅夫14日據自稱掌握的「機密訊息」表示，禁止化武器組織把俄諜案的樣本給瑞士施皮茨市（Spiez）實驗室化驗，發現神經毒劑中含有俄國未開發過，但美、英等其他北約國曾擁有的「BZ物質」，並說俄國將要求禁止化武器組織對此做出解釋。

但皮茨市實驗室同日在推特上稱，「只有禁化武組織才能評論（拉夫羅夫的話）。我們重申10天前的聲明：我們不懷疑英國國防科技實驗室認為神經毒劑是『諾維喬克』的化驗結果，而國防科技實驗室和皮茨市實驗室同為禁化武組織的指定機構，其驗證標準嚴格，可以信任調查結果。」

「BZ物質」又名為二苯乙醇酸-3-喹嚀環酯，是一種無味軍事毒劑，中毒者會產生昏迷、神智不清、幻覺和錯覺症狀，美國曾在1955年至1975年測試過「BZ物質」，《禁止化學武器公約》於1997年限制其生產。