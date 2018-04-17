日本少女偷千萬日圓 被問現鈔下落稱「分給同學了」

一名日本國三少女，涉嫌從友人家中拿走1000萬日圓現鈔，事後少女被詢問鈔票下落時，竟回應「早已經分給同學」。（彭博社）

2018-04-17 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名家住日本東京都江東區的14歲國三少女，因涉嫌從友人家中拿走1000萬日圓現鈔（約新台幣273萬元），事後少女被詢問鈔票下落時，竟回應「早已經分給同學」。

綜合日媒報導，日本東京都深川警察署少年事件課昨日指出，這名國三少女和一名小學同學感情還不錯，常到同學家裡玩，但她卻涉嫌於1月上旬至2月27日期間，在同學住家的房間內偷走1000萬日圓現鈔，而友人的母親注意到現金不見後，於3月3日向深川警察署報案。

事後國三少女將裝有千萬現鈔的包包放在衣櫃裡，不過卻被媽媽發現，媽媽質問錢從哪來，少女卻說是「陌生男子寄放的」，隔天媽媽就帶著少女去深川警察署諮詢。不料在現鈔被媽媽發現後，少女就把現金分給10位國中同學，每個人分到數十萬到100萬不等，事後少女則供稱：「因為覺得被同學排擠而感到壓力，所以就給了他們錢。」

目前校方已經展開調查，陸續回收約740萬日圓（約合新台幣203萬元），同時在少女家中找到50萬日圓（約合新台幣13萬元），但是還有約210萬日圓（約合新台幣57萬元）下落不明。