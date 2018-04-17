13歲少年挖到寶 維京時代傳奇「藍牙王」寶藏找到了！

拉施耐特申科與熊恩利用金屬探測器找尋寶物時，偶然發現了他們起初認為是毫無價值的鋁片，但在仔細檢查後發現，這是一枚中世紀的銀幣。（法新社）

2018-04-17 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕德國13歲的少年拉施耐特申科（Luca Malaschnitschenko）和業餘考古學家熊恩（Rene Schoen），在德國北部魯根島（Ruegen island）尋獲重要寶藏，可能為維京時代的傳奇丹麥國王「藍牙」哈拉德（Harald Bluetooth）所有。

綜合媒體報導，1月時拉施耐特申科與熊恩利用金屬探測器找尋寶物時，偶然發現了他們起初認為是毫無價值的鋁片，但在仔細檢查後發現，這是一枚中世紀的銀幣。後來考古機構在尋獲銀幣的地點，進行400平方公尺面積的挖掘工作，發現的寶藏可能與藍牙哈拉德有關。

考古發現編織項鍊、珍珠、胸針、槌子、戒指和多達600枚的硬幣碎片，其中超過100枚可追溯到藍牙哈拉德的年代。主導這次考古工作的考古學家席倫（Michael Schirren）表示，這批寶藏是波羅的海南部地區一帶發現最大的藍牙哈拉德時期硬幣考古發現，具有重要意義。

這批寶藏被埋葬於980年代末期，與歷史紀載藍牙哈拉德逃往波蘭帕默瑞尼亞（Pomerania）的時期吻合，藍牙哈拉德987年在帕默瑞尼亞辭世。

藍牙哈拉德為10世紀傳奇丹麥國王，曾在958年到986年統治丹麥和挪威，並將基督教引進丹麥。瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）在1994年以藍牙哈拉德為名，首創短距離無線通訊的「藍牙」技術，後來與諾基亞（Nokia）、東芝（Toshiba）、IBM和英特爾（Intel）等企業共同研發。

德國13歲的少年拉施耐特申科（Luca Malaschnitschenko，圖右）和業餘考古學家熊恩（Rene Schoen，圖左）。（法新社）

考古發現編織項鍊、珍珠、胸針、槌子、戒指和多達600枚的硬幣碎片。（法新社）

其中超過100枚硬幣可追溯到藍牙哈拉德的年代。（法新社）