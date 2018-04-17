美商務部下殺手鐧 禁出口中國中興通訊敏感技術

2018-04-17 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國打擊「中國製造2025」又下重手！中國第2大電信設備商「中興通訊」（ZTE）因違反制裁協議，被美國商務部下達出口權禁令，要求美國企業禁止向中興通訊輸出任何敏感技術，此舉形同切斷中興的產品供應鏈。

《彭博》報導，中興通訊非法向伊朗及北韓出售商品，於去年3月認罪，承認共謀非法出口、妨害司法與作出不實陳述，罰款12億美元（約新台幣350億元），創下全美出口管制案刑事罰責新高。除了這些罰款之外，如果協議的任何方面未得到滿足或違反「出口管理條例」（ERA），中興通訊還同意暫停7年的出口特權。

今日再次被美國商務部找到新事證，指控中興通訊儘管已與美國達成和解，但仍持續違反和解協議，面對商務部的調查多次作出不實陳述。

中興通訊最初被發現違反制裁協議後，列入實體清單（Entity List），後獲判緩刑，不過後來在與商務部下轄工業安全局（BIS）協商和解時，提出不實陳述，未達成原先同意開除4名員工的承諾，也沒做到其他35名涉案人員訓誡或削減獎金，還向從事非法行為的員工發放全額獎金，且並未確實向他們發出申誡信函。

美國商務部在美中貿易戰升溫之際祭出殺手鐧，但商務部官員該起判決與美中關稅威脅毫無關聯。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也表示，中興通訊誤導了商務部，這種令人震驚的行為不容忽視。

未來中興通訊將被禁止參與接受美國政府出口管理條例管轄的「任何形式的任何交易」，包括出口敏感技術，任何美國企業或個人與禁止對象有任何方式的出口交易，都屬違法。

中興通訊為5G通訊設備商，相關產品使用美國高通晶片，它也是「中國製造2025」計畫的重點發展產業，美國商務部下達出口權禁令，形同美國對中國祭出的殺手鐧。