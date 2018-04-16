印度8歲女童輪暴謀殺案開庭 8被告不認罪

2018-04-16 23:51

〔中央社〕印度查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）地方法院今天開庭審理卡索亞（Kathua）8歲女童遭輪暴謀殺案，8名被告不認罪。預計28日再度開庭。

印度媒體報導，8名被告包括1名退休政府官員、4名警察和1名未成年人，16日在卡索亞地方法院出庭應訊，8人都不認罪。

被害人家屬委任律師拉加瓦特（Deepika Rajawat）向印度媒體表示，她接下這起案件後，被人貼上「反印度教」標籤，生命安全受威脅、也有人恐嚇要對她性侵。

拉加瓦特向最高法院請求將這個案件移轉到中央政府直轄的昌迪加爾市（Chandigarh）審理，最高法院今天通知查摩與克什米爾省政府，要求省政府在27日以前答覆。

中央直轄的昌迪加爾市約在首都新德里以北約260公里，是旁遮普省（Punjab）首府，也是哈雅納省（Haryana）首府。

女童父親要求政府保護他家人與委任律師的人身安全，最高法院16日也下令省政府必須保護被害人一家和委任律師的安全。

由於這起案件涉及印度教激進分子和穆斯林的宗教問題，查摩和克什米爾省政府特別任命2名信仰錫克教的特別檢察官負責此案，以確保中立。

這名8歲女童1月失蹤，一週後被發現死亡，警方調查後表示，女童被關在寺廟內，遭8名男子輪暴，最後窒息而死，警方逮捕8名嫌犯。

但當地激進印度教分子聲稱，女童所屬信仰伊斯蘭教的遊牧民族試圖改變當地以印度教徒為主的社會，並稱8名嫌犯被穆斯林冤枉，煽動印度教徒上街示威，要求釋放被捕的嫌犯。

媒體報導，查摩與克什米爾省是印度唯一穆斯林占多數的省分，但卡索亞是以印度教徒為主的社區。

兩名查摩與克什米爾省廳長、印度人民黨（BJP）籍的拉爾辛赫（Lal Singh）和甘加（Chandar Prakash Ganga）上週表態支持釋放嫌犯，引發印度全國各地民眾不滿，上街抗議。

在輿論壓力下，沈默多日的印度總理莫迪（Narendra Modi）於13日打破沈默，強調沒有犯罪者能脫逃，正義將得以伸張。

在莫迪表態後，和莫迪同屬印度人民黨的拉爾辛赫和甘加宣布辭職，查摩與克什米爾省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）昨天同意兩人辭職。