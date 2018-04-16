NASA發射新衛星上太空 將發現更多與地球相似的行星

美國太空總署（NASA）將在美國時間16日晚上發射「凌日系外行星巡天衛星」（TESS，見圖），在未來兩年內觀測太陽系外20萬顆亮度較高恆星的「凌日現象」。（路透）

2018-04-16 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）將在美國時間16日晚上發射「凌日系外行星巡天衛星」（TESS），在未來兩年內觀測太陽系外20萬顆亮度較高恆星的「凌日現象」。

綜合媒體報導，美國太空總署將在美國時間16日晚上6點32分（台灣時間17日上午6點32分），發射耗資3.37億美元（約新台幣99億元）建造的「凌日系外行星巡天衛星」，主要目的為觀測太陽系外亮度較高恆星的「凌日現象」。除了肉眼可觀測到的恆星，這個衛星還能發現那些恆星周遭亮度較低的行星，也許未來可以突破以往的技術限制，知道每顆恆星周圍有多少顆行星環繞。

「凌日現象」是指行星繞行恆星時，透過觀測者的角度，會看到恆星上有1個黑點經過。美國太空總署預測，除了觀察凌日現象外，「凌日系外行星巡天衛星」也將會發現2萬顆太陽系外的行星，包含50多顆與地球大小相當的行星，與將近500顆比地球大一倍的行星。

衛星發射前的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）將會舉行包括新聞發布會、「凌日系外行星巡天衛星」升空倒數等數場活動，會透過NASA電視台現場直播，將由美國「太空探索科技公司（SpaceX）」研發的助推火箭「獵鷹九號（Falcon 9）」送入太空。

「凌日系外行星巡天衛星」概念影片