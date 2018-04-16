菲律賓「第二強」籃球員？ 鬥雞灌籃影片爆紅

「鬥雞」是菲律賓一項平民娛樂，但近日臉書上竟有菲律賓鬥雞愛好者，將雞訓練成一隻不只會灌籃，甚至會「嗅彈」的超級鬥雞。（法新社）

2018-04-16 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕「鬥雞」在菲律賓是一項平民娛樂，同時也是合法的賭博。但近日臉書上竟有一段影騙，菲律賓鬥雞愛好者將雞訓練成不只會灌籃，甚至會「嗅彈」的超級鬥雞。

綜合媒體報導，鬥雞娛樂在東南亞地區廣為盛行，這項娛樂在菲國更是一種合法的賭博，飼主也會在將鬥雞送往鬥雞擂台上廝殺前，訓練並細心呵護這隻雞。

但在馬尼拉塔古市（Taguig City）居民羅爾丹（Lino Roldan）的影片中，鬥雞竟能夠灌籃，該影片也於5日出現在「永遠愛籃球」（Basketball Forever）臉書粉絲專頁上。

在短短10秒鐘的影片裡，只見一名菲律賓人將鐵梯架在籃框旁，在鐵梯近籃框處將籃球高舉，這隻超級鬥雞隨即向上躍起，並成功以空中接力的方式「灌籃」。

這支影片在該粉專上也吸引242萬次的觀看、8萬6000多人表達心情、近5萬人次的分享。網友也在留言中戲稱，這隻雞是僅次於菲律賓籍NBA球員克拉克森（Jordan Clarkson）之後，菲國「第二強」的球員。

此外，羅爾丹更向電視台指出，自己訓練的鬥雞，甚至還有「嗅炸彈」的功能。據羅爾丹大約在4個月前貼出的另一支影片，他將一束炸彈給鬥雞聞過後，把炸彈埋到沙堆中，只見被帶到遠處的鬥雞，徘徊一陣子後竟將炸彈從沙堆中挖出。

羅爾丹也表示，自己在影片爆紅後，已有許多鬥雞愛好者，請他幫忙訓練自己的鬥雞。