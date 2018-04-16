繼美國後 歐盟擬跟進對敘利亞祭出制裁

歐盟28國外長今日在盧森堡舉行會議後表示，準備對敘利亞祭出制裁。（法新社）

2018-04-16 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國將在明（17）日（當地時間週一），針對敘利亞祭出經濟制裁。歐盟也在今（16）日稍早表示，準備對敘利亞進行制裁。但美國曾在4月初對俄羅斯祭出制裁，歐盟方面目前並沒有打算針對俄國。

根據《路透》報導，在美、英、法聯軍空襲敘利亞後，歐盟國家外長則將目標，放在孤立敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權上。

歐盟28國的外長今日在盧森堡舉行會議後表示，若政府的鎮壓行動繼續，歐盟就會繼續考慮對敘利亞祭出制裁措施。歐盟同時也表示，他們認同美、英、法空襲敘利亞的做法。

英國外交部長鮑里斯·強森（Boris Johnson）強調，空襲並不是想改變內戰的發展，或者推翻政權。但強森也說：「我擔心敘利亞內戰，會往可怕、悲慘的方向發展。」

歐盟對敘利亞祭出的任何新制裁，將建立在2011年對敘國祭出的制裁上。但歐盟官方仍表示，目前的討論，並沒有任何俄羅斯、伊朗的軍事人物。

然而，歐盟的外交官也表示，在搞清楚美國的計畫前，歐盟不可能馬上跟上美國的行動。根據過往慣例，歐盟採取措施的時間點，往往都落在華府行動的數個月後。