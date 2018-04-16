泰國海島傳劇毒水母螫傷人 當局呼籲暫勿下水

箱形水母奪人性命的消息時有所聞，近日3名遊客在泰國戲水時，遭其螫傷。（資料照，法新社）

2018-04-16 20:16

〔編譯羅綺／綜合報導〕近日適逢泰國傳統新年「宋干節」（Songkran，又稱潑水節），東部海濱觀光重鎮桐艾府湧入大量遊客，但卻傳出有人遭劇毒水母螫傷的消息，泰國當局呼籲遊客慎防水母，暫時不要下水。

泰國《世界日報》報導，本月13至15日是盛大的宋干節，桐艾府的象島、瑪島和古島等度假景區吸引大批觀光客前來戲水，但卻傳出3名遊客被劇毒的箱型水母（box jellyfish）螫傷，緊急送往醫院治療。

桐艾府官員巴探指出，當局已向海濱觀光區發出通報，呼籲遊客慎防有劇毒的箱型水母，並暫時不要在有水母的海域戲水。

據了解，這3名遊客皆為在海中游泳時碰觸到箱型水母的觸鬚而中毒，皮膚出現類似燙傷的症狀，緊急送往醫院治療。

目前古島與瑪島各處國家公園海灘區的工作人員，皆準備了臨時治療藥品，可以為遊客提供初步治療，並緊急送醫。然而以上各座島嶼沒有高標準的醫院，為以防萬一，國家公園呼籲遊客遵從工作人員的勸告，避免下海游泳或者僅在獲得園方允許處才下海游泳。

箱形水母被喻為是最毒動物之一，牠們可以在幾分鐘之內致人於死地。箱形水母有數十隻觸角，長可達三米，刺絲胞約5億個，這些刺絲胞能刺入受害者的皮膚，釋放毒液。箱形水母在水中呈現半透明狀態，難以令人察覺，2015年泰國有一名20歲的德國女遊客遭螫，不幸送命。