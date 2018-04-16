前FBI局長專訪批川普 經典金句總整理

美國聯邦調查局前局長柯米（右）的回憶錄將在17日上市，大爆美國總統川普（左）的內幕。（路透）

2018-04-16 18:30

〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米在美國廣播公司（ABC）今天播出的專訪中說，川普在道德上不適任美國總統。以下是柯米在專訪中批評川普的經典金句總整理：

●高道德標準

柯米（James Comey）表示：「真相很重要，誠實很重要。」

他批評川普說：「價值觀很重要，這位總統並沒有反映出這個國家的價值觀。」

●川普適任總統？

「我不認為他是生理上不適任總統，我認為他是道德上不適任。」

「一個人…談論女性和對待她們就像賣肉般秤斤論兩，對大大小小的事經常說謊，而且堅持要美國人相信，就道德角度來說，這樣的人不適合擔任美國總統。」

「這位總統的挑戰是他會玷污周遭每一個人。」

●對川普的第一印象

「他的頭髮下功夫梳理得令人印象深刻…頭髮看起來全都是他的。」

「他的領帶就如往常一般太長了，他近看呈現微橘色，眼睛下方有白色的小半月形，我認為這是日光浴防曬眼鏡的痕跡。」

●前國務卿希拉蕊電郵案調查

「如果有人試圖暗中保護希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），我們並不瞭解這件事。聯邦調查局展開這項調查，我們以稱職且立場超然的方式進行，我敢用自己的生命打賭。」

●莫斯科當局的勒索

「我從沒想過會用這麼多話語來談論美國總統，但這是有可能的（俄國握有川普的相關證據）。」

●對於特別檢察官穆勒的看法

「我不會談論我和特別檢察官穆勒（Robert Mueller）之間的聯繫。」穆勒正在調查俄國干預2016年美國總統大選一事。

「穆勒沒有偏袒任何人，除了真相以外，他不關心任何事物。」

●傳聞中的影帶

柯米曾在一次會議上向川普進行簡報，談論俄國當局掌握川普在莫斯科飯店房間召妓的影帶一事，這項指控還說川普指使那些妓女在彼此身上解尿。

川普當時對柯米說：「即便只有1%機會，如果我的妻子認為這件事是真的，都是很可怕的。」

柯米對此表示：「所以是和什麼樣男人的什麼樣婚姻，會讓太太認為丈夫只有99%可能性不做那種事？」