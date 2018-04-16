阿公想推2歲孫女赴泰國賣淫 還要對方「鞭打孫女」

澳洲一名阿公因為想將年僅2歲的孫女推入火坑賣淫，被警方逮捕。（圖擷自Bendigo Advertiser）

2018-04-16 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞省一名69歲患有愛滋病的變態阿公霍克（Howard John Hawke），2016年與泰國一名女子通電話，表示下次他出國時，要安排他年僅2歲的孫女「賣淫」，還要求對方「鞭打凌遲」孫女等等的「極端性行為」，他的計畫因為遭警方監聽而曝光，事後遭到逮捕，日前開庭審理。

綜合外媒報導，霍克在2006年以澳幣百萬（約台幣2300萬元）賣掉西澳的豬舍後，便開始展開東南亞性愛之旅，他面對警方的盤問時，辯稱這一通與泰國女子的電話只是「充滿幻想的性愛電話」，他否認自己要將孫女推入火坑，但承認自己「是有那麼一點變態」。

皇家檢察官佈雷維格（Krista Breckweg）表示，在電話內容中，霍克提到辦事途中會要求女童生母與祖母把孩子按住，而電話中祖母則透露孩子還太小不適合從事性行為等字句。

檢察官認定霍克早有預謀，並提到唆使幼童從事海外賣淫，此外，檢警還搜出霍克於2015曾拍攝的暴力短片，影片中少女年僅16歲，脖子上有項圈手腳也遭綑綁，並且遭到鞭打。另外還有32張兒童色情圖片與7支影片，更曾性侵過一名弱智少女。

目前霍克僅剩澳幣6500元（約台幣15萬元），更背負1萬3000元（約台幣30萬元）卡債。

其辯護律師蒂姆斯（Robert Timms）則說，霍克已感染愛滋，「但只要持續服藥，就不會傳染」。還希望法官不要對他做出「毀滅性判決」。

已遭羈押一年的霍克已承認被指控的部分罪行，法官將於當地時間週四對此案進行最後判決。