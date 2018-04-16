寫給罹難妹妹的一封信... 她在世越號沉沒4周年痛哭

南韓2014年世越號沉沒造成299死5失蹤，韓國政府今（16日）舉行4周年哀悼會。（歐新社）

2018-04-16 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2014年世越號沉沒造成299死5失蹤，今（16日）舉辦4周年哀悼會，是韓國政府首次主導舉辦，一名女孩念出她寫給罹難妹妹的信，過程中一度哽咽不能自已。

據《YTN》報導，女孩在台上看著信緩緩念著「我愛妳，我的妹妹，今天是妳離開後的第4年。所以我寫了這封信。人們說什麼時間會改善一切，全都是謊言，我出了一次狀況，精神科醫生告訴我3年後會好起來，但根本不會，為什麼我們在沒有準備好的狀況下要去接受這一切？」

她說著，「我不想哭，但我每天都哭，妹妹應該會很驚訝，她的姐姐在哭...這4年來，妳是我的整個世界，畢竟我過去已經和妳一起生活了17年了，我非常想念妳，我最小的妹妹，不要害羞，我非常愛妳，我的妹妹。」

據《韓國先鋒報》報導，罹難者家屬在一份聲明中表示，「我們參加這個儀式是為了表明我們決心不放棄，直到真相最終被挖掘出來。」南韓總統文在寅雖未出席紀念儀式，但他已承諾要完全揭露真相，未來還會進行世越號船體扶正工程，希望能找到依舊下落不明的5個人。另外，對於前總統朴槿惠在世越號中所應負起的責任，仍持續調查中。