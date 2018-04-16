韓航千金耍官威 數萬韓人要求公司更名刪「Korean」

週日（15日）結束休假返國的趙顯玟向媒體否認朝經理臉上潑水，但坦承動手推了對方，並稱自己的行為很「愚蠢」。（路透）

2018-04-16 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大航空公司大韓航空（Korean Air）家族頻傳醜聞，繼大千金趙顯娥2014年爆出轟動全韓的「堅果門」事件後，二千金趙顯玟近日也爆出「水瓶砸員工」。韓航2工會近日要求趙顯玟下台和向員工道歉，更有數萬名韓人連署，要求公司名字拿掉「Korean」。

《路透》報導，趙顯玟上週被踢爆朝廣告公司經理臉上砸水瓶，但韓航澄清，她是把水杯扔在地上，沒有砸人。週日（15日）結束休假返國的趙也否認朝經理臉上潑水，但坦承動手推了對方，並稱自己的行為很「愚蠢」，並向全體員工發送電子郵件表達歉意，稱自己專注於工作，未能控制自己的情緒及言行，讓很多人受傷害及失望。

這起富二代醜聞引發南韓社會高度關注，警方已展開初步調查，以釐清趙顯玟是否濫用權力或有違法行為。韓航則已為趙顯玟聘請南韓最大律師事務所「韓國世宗律師事務所」（Shin & Kim）代為處理。

韓航的公司工會及2個機師工會發表聯合聲明稱，趙顯玟的行為已損害韓航聲譽，希望她下台並向全體員工和公眾道歉。工會指出，管理人員濫權的爭議成為新聞話題，讓約2萬名前線員工都成為眾矢之的，「為何我們員工該感到羞恥？員工們並沒有違法，為何我們要成為批評對象？」

南韓青瓦台網路連署平台上，今日也有數十份請願書，要求當局嚴懲趙顯玟，並要求韓航名字刪除「Korean」。這份要求韓航更名的請願書，截至中午已有逾5萬人連署。