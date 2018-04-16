驚悚！ 工人蹲機台作業 下一秒遭「滾燙鋼鐵」淹沒...

中國一名工人在鋼鐵廠內進行作業，一片剛出爐的鋼鐵卻突然朝他飛過來。（圖擷自「黑哥爆料」微博）

2018-04-16 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕好可怕！近日網路上瘋傳一段影片，中國一名工人在鋼鐵廠機台上檢修機器時，突然一片剛出爐、溫度恐超過千度的鋼鐵板後方飛過來，畫面中他被淹沒在赤紅鋼鐵板的刺眼紅光下。網友看完影片也都嚇壞，驚呼「這應該融化了吧...」、「真實版人肉鐵板燒」。

微博博主「黑哥爆料」日前PO出一段影片，影片中可見，這名鋼鐵廠的維修工人身穿制服、帶著頭盔，蹲坐在大型機具上，專心地檢修機器，沒想到生產線還在運轉，突然一片剛出爐、燒得赤紅快融化的鋼鐵板朝他飛去，工人才回頭看1秒就被淹沒在滾燙的鋼鐵洪流下。

「黑哥爆料」對此感嘆地說「估計燒化了」！其他中國網友也紛紛留言，「希望他是被彈出來的...哀」、「看得很不舒服，怎麼說呢...提高安全意識？真難受，好可憐」、「真的好慘...這種應該是瞬間死亡」、「帶電不停機？找死」、「「真希望他只是後背被燙傷」。

另外，有網友貼出疑似後續的照片，只見工人全身焦黑、趴跪在燒熱的機具上，身上衣物早已破損，死狀非常淒慘；但有人懷疑照片真實性，指出「這應該直接被熔了吧？跟鐵水混在一起了」、「百分之一千熔化了，比燒骨灰溫度還高吧」、「鐵定融為一體了」。

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