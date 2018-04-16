BBC女記者豁出去！ 在廣播節目全裸上陣

英國廣播公司（BBC）謝菲爾德電台的埃爾斯（Jenny Eells，左）和海爾布爾（Kat Harbourne，右）2名女記者，全裸主持廣播節目。（圖擷自Jenny Eells推特）

2018-04-16 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）謝菲爾德電台的2名女記者豁出去了！竟然脫光衣服全裸主持廣播節目，連來賓也必須要全身光溜溜出現。

據《BBC》報導，這2位女記者分別是埃爾斯（Jenny Eells）和海爾布爾（Kat Harbourne），談到之所以會如此做時，埃爾斯笑稱是海爾布爾想到這個主意，於是自己就逼著海爾布爾一定要執行，因為她認為這是一項聰明又大膽的提議。

埃爾斯說，「我們想看看，如果沒有衣服遮蔽，人們是否真的會透露一切？人們是否更坦率地說話？」這系列將有10集節目，埃爾斯表示，從目前和她們一起錄製的女來賓來說，的確會變得坦白一點，人們變得開放而誠實，讓她感到大吃一驚。

海爾布爾則說，現在她們都30幾歲了，而女性都會花很長時間想要改變自己的身體，例如變得更瘦、更健康、曬出小麥膚色，或者是考慮直髮比較好還是捲髮，但這讓她覺得非常浪費時間。因此，她想要藉由裸體廣播節目，試試看能否打破女性對自我身體的負面想法，不僅是為了她們自己而已，也是為了其他女性。