深入難民營 敘利亞的夢想與希望在哪？

2018-04-16 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕位於北敘利亞阿勒坡省（Halab）的阿爾博（al-Bol）難民營處於土耳其邊界，這裡擠滿了數百名本月7日在敘利亞首都大馬士革的杜馬鎮（Douma）化學武器攻擊中倖存下來的家庭，難民營滿溢悲傷的情緒，龐大的恐懼他們難以用言語表達，這群人民歷經無數月的無情轟炸被驅趕到地下居住，皮膚感受到一絲陽光成了最奢侈的事。

據《CNN》報導，剛從杜馬逃來難民營的烏姆努爾（Umm Nour）回憶，當時有人大喊有化學武器，隨後聽見大砲和飛彈攻擊的聲音，那時他感覺到他喉嚨緊縮、身體變得軟弱無力，幾乎無法集中力量抓住女兒的手臂，帶她爬上樓梯。烏姆努爾認為，阿薩德政權對他們做的一切都是犯罪行為，必須予以制止，但最重要的是平民不會受害，沒有人應該承受我們經歷的一切，必須有一個政治解決方案。

「你可能會窒息，但你會從爆炸中安然無恙」，烏姆努爾（Umm Nour）悲傷的表示他的一對7歲雙胞胎其中一個女兒會這麼對娃娃說話，2011年3月革命開始時，她們才兩個月大，她們看到的只有鮮血、屍體、傷患。談到未來夢想，雙胞胎說她們想成為醫生，這樣她們就可以拯救受傷的孩子。

年僅10歲阿米拉（Amira）那天是她離開家的第4天，她害羞地說，她很害怕，不過關於夢想，她則想成為一名老師。

「我帶來了它（家中鑰匙），也許有一天我們能夠回去」，瓦利德（Walid Dervish）期許，這也是所有難民的夢想，他們都希望有一天命運會改變。曾加入反抗軍的瓦利德（23歲）表示，7日發生攻擊時，他和妻子瑪拉克（Malak）（18歲）帶著孩子逃離杜馬，瑪拉克絕望地表示，毒氣侵襲時，他們嘔吐嘴裡都是痰、止不住咳嗽，後來逃到一家診所補充水和氧氣。

「我不想失去家，我受了太多的痛苦」，68歲的法伊齊（Farize）拄著拐杖，在她18歲孫子的攙扶下步履蹣跚，她說在這7年敘利亞戰爭中，埋葬了不知道多少的親人，包括她的兒子和兩名孫子，當問到戰前最美好的回憶時，她再也無法抑制傷痛，「星期五全家人相聚，那時所有的孩子、孫子，每個人都活著。」她盡力掩藏淚水，她想邀請CNN記者們喝茶，但是問題出現了──她沒有家。