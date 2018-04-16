美英法空襲敘利亞 普廷：若再襲擊將釀全球混亂

普廷（見圖）警告，西方若再進一步襲擊敘利亞，將為世界局勢帶來混亂。（美聯社）

2018-04-16 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美英法聯合空襲敘利亞，引發國際緊張，俄羅斯總統普廷在當地時間週日警告，西方若再進一步襲擊敘利亞，將為世界局勢帶來混亂。另一方面，美國華府則準備通過新的經濟制裁，以加大對俄羅斯的壓力。

綜合外媒報導，俄國克里姆林宮聲明指出，普廷稍早與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）通電話，兩人都認為，西方空襲敘利亞，破壞了7年來敘利亞衝突中達成政治決議的機會。普廷針對英美法空襲作法表示，若這種違反聯合國憲章的行為繼續下去，那將不可避免的導致國際關係混亂繼續。

與此同時，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也表示，美國將在當地時間週一（台灣時間週二）宣布新的經濟制裁措施，制裁對象將是針對與敘利亞阿賽德政府有關的化武裝備產業。法國總統馬克宏則表示，法國已經說服了美國總統川普，讓美國軍隊「長時間」留在敘利亞。不過白宮隨即表示，川普仍希望在敘國的美軍能儘早撤回國。

此外，敘利亞副外交部長梅克達德（Faisal Mekdad）與來自「禁止化學武器組織」（OPCW）的檢查人員，週日在敘利亞首都大馬士革會面約3小時，在場的還有俄國官員及一名高階敘國安全官員。OPCW檢查人員正在尋求前往據稱是這次敘國進行化武攻擊的度瑪鎮（Douma）現場調查。俄國則譴責，OPCW都還沒調查，西方國家就急著發動攻擊。