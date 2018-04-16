美威斯康辛暴雪肆虐 酒店屋頂崩塌淪「天坑」...

美國威斯康辛州一間飯店，因不堪負荷逾30公分積雪，造成屋頂大面積塌陷。（圖翻攝自推特）

2018-04-16 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州東北部一間飯店，因不堪負荷逾30公分積雪，造成屋頂大面積塌陷，而下方正好是游泳池，所幸當時無人使用設施，並未釀成傷亡，不過現場畫面十分駭人。

綜合媒體報導，美國中西部最近深受春季風暴所擾，大雨、暴雪紛飛，短短一天之內，積雪量累計即可達逾30公分。當地時間週日（台灣時間晚間）上午，威斯康辛州艾許瓦本諾（Ashwaubenon）的一間酒店（Econo Lodge hotel）游泳池屋頂，也因積雪太過厚重而塌陷，瞬間出現一個大洞。

報導指出，一名男子史蒂文斯（Chris Stephens）憶述，「當時我正在弄鬆餅，突然聽到碰的好大一聲，嚇死人了」；當地負責公安的官員唐寧（Eric Dunning）回應，該店天花板漏水，便暫時關閉池子修繕，因此無人傷亡，事發後酒店已協助房客退房，轉入住附近其他飯店。

除了威斯康辛州發生災情，北卡羅來納州、路易斯安那州、內布拉斯加州、密西根州等地，也深受其害，不只有零星傷亡傳出，還有數十萬計家戶停電，影響日常生活、商業活動運作，民眾抱怨連連。