觀眾配合表演受傷提告 魔術師大衛舞台機密曝光

2018-04-16 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名魔術師大衞考柏菲（David Copperfield）日前邀請觀眾上台配合表演，沒想到參與男子考克斯（Gavin Cox）在執行任務時跌倒受傷，便提告索償，讓魔術師大衛的表演手法因此在法庭曝光。

綜合外媒報導，一名英國男子考克斯2013年到賭城旅遊，在米高梅賭場酒店觀賞大衛魔術師表演時，受邀參與名為「13」的「把觀眾變不見」環節。考克斯透露，布幕一拉下之後，他們要迅速跑過一條黑暗通道，從舞台上趕到表演大廳後方的位置「重新現身」，不料，他卻不小心跌倒受傷，並表示，這場意外導致他花了大量醫療費之餘，健康與事業也毀於一旦，決定對大衛提出民事求償。

考克斯的律師指出，這個意外是由多個因素造成︰在黑暗區域奔跑、事前對路徑一無所知、遇到斜路、建築物內有灰塵雜物。但辯方米高梅酒店和大衛考柏菲的代表律師波波維奇也回應，參與表演的觀眾在重返大廳之前跑過的那一段路，只有下傾1度的斜度，且在考克斯出事前10分鐘，大衛考柏菲也因為另一項表演而走過相同的路，若他當時發現有任何問題，他會通知相關的職員處理。

波波維奇強調，「考克斯沒有滑倒，他只是絆倒了。」但考克斯在法庭上難掩激動情緒表示，腦部、頸、肩都受了傷，醫療費花了超過40萬美元（逾1170萬元台幣）。