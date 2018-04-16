安倍將會川普 積極擺脫局外人標籤

2018-04-16 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕在一連串的北韓外交上，日本顯然被忽略，日本首相安倍晉三將於17日訪美，此行安倍希望能藉由與美國總統川普建立的球友情誼，幫助日本在北韓的外交風波上避開危險。

據《法新社》報導，最近圍繞朝鮮半島核危機的外交行動進展快速，北韓是日本最大的威脅，過去北韓導彈試射經常越過日本上空，北韓領導人金正恩將和美國、南韓舉行峰會，金正恩還到北京見中國國家主席習近平，據傳東京曾向平壤提議舉行峰會卻沒有得到回覆，日本現況儼然像局外人。

東京日本官員強調，他們積極參與外交，緩和朝鮮半島緊張局勢，否認他們是局外人；日本外相河野太郎（Taro Kono）近日到首爾進行一項難得的訪問，希望能將東京的問題尤其北韓綁架日本人這件事列入兩韓談判議程，但許多人認為不太可能。

約翰霍普金斯大學訪問學者松本明日香（ Asuka Matsumoto）則持反面看法，認為有可能，川普曾在國情咨文中提到，自從美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）在北韓被捕並遭受虐待死亡後，美國對北韓的威脅體認最近發生了變化。

安倍將尋求川普對於東亞安全承諾，且不會減弱數十年來的「核保護傘」的保證，安倍還會和川普談及貿易，但安倍對川普的遊說在貿易問題上沒什麼效果，鋼鋁關稅豁免名單中，美國盟邦如歐盟、澳洲、南韓等都在其中卻獨漏日本，川普還表示，日本多年來在貿易上對美國不利。川普近日表示想重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），貿易問題預計是此次雙方會談的重點。