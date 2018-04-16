經理報警逮捕店內黑人 星巴克執行長將當面致歉

美國費城2名黑人在星巴克等朋友，想借廁所被拒絕，店員還報警講他們逮捕。（路透）

2018-04-16 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城星巴克12日有2名黑人到店內等朋友時，想要借用廁所卻遭到拒絕，經理見他們不願離開又沒有消費，直接報警說有人非法入侵和騷擾，導致黑人雙雙被逮捕。由於爭議過程全被店內其他顧客拍下，造成網友不斷抨擊，民眾也在店外示威抗議，星巴克執行長強生（Kevin Johnson）將飛到費城當面向2名黑人道歉。

據《紐約每日新聞》報導，費城警察主管羅斯（Richard Ross）解釋整個逮捕過程，他指出2名正在等待另1位朋友到來的黑人想上廁所，因為沒有購買任何東西而被拒絕。羅斯透露，在警方接到的報案電話中，一名星巴克職員指稱有人非法入侵。

據《ABC》報導，2名黑人面臨的指控在12日晚間被撤銷，但群眾的怒火已被點燃。抗議者15日聚集在費城這家星巴克外，他們手持擴音器和標語，要求星巴克開除報警的經理，因為他有種族歧視的傾向，也希望警方究責逮捕黑人的員警。

星巴克執行長強生對此發布道歉聲明，他坦言店員的行為並不代表星巴克的使命和價值觀，因為替每個顧客創造一個既安全又歡迎的環境，對每家分店來講都至關重要，「遺憾的是，我們的做法和培訓導致了一個糟糕的結果，向費城警察局打電話的確是錯誤的。」強生說，他會親自和2名黑人表達歉意。

黑人當場被逮捕。（路透）