香港青年的另首哀歌！住公屋得等32年

香港居大不易。（高力國際提供）

2018-04-16 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港居非常難，不止是房價位居全球前幾名，當地稱為公屋的社會住宅，一樣一屋難求，根據當地媒體的調查，若以香港現行的公屋配額及計分制推算，單身人士要獲得分配市區公屋，至少要438分，若是從18歲申請，一直到50歲才能獲得444分，「達標」入住，不過，若是公屋戶二代，那等候時間更長。

《香港01》報導，根據房委會統計，截至去年12月，全港共有28.29萬公屋申請，而依今年3月數字，單身人士獲分配市區公屋至少要438分，離島區公屋仍要426分，而要到419分時，就會有資格審查。而依現規計分，18歲申請是0分，19歲9分，每加1歲就加加9分，如此類推，直至59歲獲369分為止；當中，申請人年屆45歲，可獲一次額加60分。即到50歲可累積444分，即苦候32年才可「達標」入住市區公屋。

這種排隊是順利的，還有一些「插隊」規定，年輕人很可能隨時被插隊而往後排隊。據統計，截至去年3月底，申請者平均年齡為33歲，很多人從學生就開始排隊申請，萬一現在是公屋市民，還會被倒扣30分，要先等31個月分數才會變正數。

對於這些數字，香港年輕人直以「哀歌」形容。