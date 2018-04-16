印尼外海規模5.9強震 未傳出人員傷亡

印尼摩鹿加群島海域今發生規模5.9強震。（圖擷取自美國地質調查局）

2018-04-16 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查局（USGS）表示，印尼摩鹿加群島（Moluccas）海域今天發生規模5.9強震，不過目前並沒有造成人員傷亡。

根據美國地質調查局資料顯示，這起地震發生於今日2點30分，震央位於特爾納特島（Ternate）西北方85.3公里處，深度在海平面下36.5公里，美國地質調查局起初顯示地震規模為6.1，後下修為5.9，目前並無傳出發布海嘯警報及人員傷亡。