星際殖民可行嗎？ NASA將人類精子送上太空

2018-04-16 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）為探討人類精細胞在失重環境下的反應，與美國堪薩斯大學（University of Kansas）和科羅拉多大學（University of Colorado）合作「Micro-11」計畫，將冷凍的人類精液送上了國際太空站。

《德國之聲》報導，「Micro-11」計畫的首席科學家、堪薩斯大學醫學院的塔許（Joseph Tash）說：「人類今後的太空飛行將超越國際太空站。現在已經有定居月球、火星或其他天體的構想。因此，人類是否能在外星球實現跨越幾代人的生存，將是一個根本性的問題。」

動物繁殖大多有賴精細胞和卵細胞結合，要讓精細胞向前游動，得先讓它被「激活」，還要有讓它「獲能」，在經過一連串生理過程後，精細胞才會獲得與卵細胞結合的能力。但以公牛和海膽的精細胞研究發現，在失重環境下，雖然「激活」速度更快，但之後過程卻遇到阻礙，甚至完全無法進行。

根據「Micro-11」計畫，太空人將送上太空站的精液樣本解凍後，會加入能夠激活精細胞的化學試劑，觀察其後續反應。這批精液返回地球後，塔許的團隊將與沒有前往太空的對照組精液進行比對，並查看其是否獲得了和卵細胞結合的能力。

這是國際太空站首次對人類精液進行研究，過去，青蛙、蛇等一些水生無脊椎動物已成功在太空微重力下繁殖，但哺乳類動物的相關實驗一直進展不順，蘇聯曾在1979年讓2隻小鼠在太空懷孕，但都在不久後流產。

曾在NASA工作的天文學教授科明斯曾說：「火星表面重力只有地球的1/3左右。如果人類要開始在火星上繁衍，就必須考慮如何孕育新生命的問題。」這批精液已在本月4日隨補給物資，由SpaceX公司的獵鷹9號火箭運抵國際太空站。