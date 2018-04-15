安倍支持度跌破30％ 日選民盼年輕帥哥小泉接班

日本首相安倍晉三（右）受「加計學園」等醜聞影響，民調直落，一份最新民調顯示，不少選民希望今年37歲的小泉進次郎（左），接任安倍晉三。（路透）

2018-04-15 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三受「加計學園」等醜聞影響，民調直落，一份最新民調顯示，民眾被問到希望誰接任首相時，前首相小泉純一郎之子、今年37歲的小泉進次郎是最熱門的人選之一。

日本電視台（NNN）今（15）日發布的民調顯示，安倍晉三的支持度跌破30%大關，掉到剩下26.7%，不支持度高達53.%。不支持民眾多半表示，無法信任安倍的人品、無法對政策抱持期望。有38%受訪民眾希望安倍為醜聞辭職下台。

比起上月支持度是30.3%、不支持度為53%，安倍4月民調明顯下滑，這也是2012年安倍第2次上任以來，創下最低的內閣支持率。前日相小泉純一郎直言，安倍難以在今年9月3度當選自民黨黨魁。

根據NNN民調，在問到誰最適合成為下任自民黨黨魁，即下任首相時，多數受訪者選擇小泉進次郎（24.4%），其次是61歲的石破茂（23.3%）。《共同社》民調則顯示，石破茂以26.6%領先小泉進次郎25.2%。

日本新聞網指出，至今尚未結婚的小泉進次郎，在日本國民當中具有很高的親和力和知名度，以乾練和言行公正而贏得讚譽。目前擔任自民黨副幹事長，一向被日本國民認為是未來日本首相的最佳人選之一。