反對美使館遷耶城 沙國國王：捐1.5億護伊斯蘭遺產

2018-04-15 22:34

［編譯羅綺／綜合報導］沙烏地阿拉伯國王薩爾曼（King Salman）今（15）日在阿拉伯聯盟首腦會議上表示，反對美國總統川普將駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷移到耶路撒冷（Jerusalem）。

薩爾曼一直以來都是美國堅定的盟友，然而在喬遷大使館館至耶城一事，薩爾曼持反對態度。

法新社報導，今日在沙國東部達蘭市（Dhahran）舉行的阿拉伯聯盟（Arab League）高峰會，薩爾曼於揭幕式上表示：「我們重申反對美國有關耶路撒冷的決定。東耶路撒冷是巴勒斯坦領土不可分割的一部分」。

此外，他也宣布：「沙烏地阿拉伯將撥款1.5億美元（約新台幣43億元），用於管理維護耶路撒冷伊斯蘭教的遺產」。

耶路撒冷同時是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大亞伯拉罕宗教的聖地，也是現今以、巴衝突的中心。

以色列和巴勒斯坦都聲稱耶路撒冷是他們的首都，以色列堅稱這裡是他們主要的政府機構，而巴勒斯坦則稱預見這座城市是他們的政權所在地；但兩方的說法都沒有得到國際社會廣泛的承認，多數國家都將駐以色列大使館設在特拉維夫。

然而去年12月，川普打破美方數十年來的政策，宣布承認耶路撒冷是以色列首都，並決定將美方駐以色列大使館搬遷到耶城，引發阿拉伯國家一片譁然。