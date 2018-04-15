反對美使館遷耶城 沙國國王：捐1.5億護伊斯蘭遺產

2018-04-15 22:34

［編譯羅綺／綜合報導］沙烏地阿拉伯國王薩爾曼（King Salman）今（15）日在阿拉伯聯盟首腦會議上表示，反對美國總統川普將駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷移到耶路撒冷（Jerusalem）。

薩爾曼一直以來都是美國堅定的盟友，然而在喬遷大使館館至耶城一事，薩爾曼持反對態度。

法新社報導，今日在沙國東部達蘭市（Dhahran）舉行的阿拉伯聯盟（Arab League）高峰會，薩爾曼於揭幕式上表示：「我們重申反對美國有關耶路撒冷的決定。東耶路撒冷是巴勒斯坦領土不可分割的一部分」。

此外，他也宣布：「沙烏地阿拉伯將撥款1.5億美元（約新台幣43億元），用於管理維護耶路撒冷伊斯蘭教的遺產」。

耶路撒冷同時是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大亞伯拉罕宗教的聖地，也是現今以、巴衝突的中心。

以色列和巴勒斯坦都聲稱耶路撒冷是他們的首都，以色列堅稱這裡是他們主要的政府機構，而巴勒斯坦則稱預見這座城市是他們的政權所在地；但兩方的說法都沒有得到國際社會廣泛的承認，多數國家都將駐以色列大使館設在特拉維夫。

然而去年12月，川普打破美方數十年來的政策，宣布承認耶路撒冷是以色列首都，並決定將美方駐以色列大使館搬遷到耶城，引發阿拉伯國家一片譁然。

  • 今日沙烏地阿拉伯國王薩爾曼在阿拉伯聯盟首腦會議上表示，反對美國總統川普將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷的決定。（路透）

    今日沙烏地阿拉伯國王薩爾曼在阿拉伯聯盟首腦會議上表示，反對美國總統川普將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷的決定。（路透）

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