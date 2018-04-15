日本國家檔案館首次公開731部隊實名簿 內記載3607人

2018-04-15 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名學者日前在京都大學舉辦記者會，滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫在記者會上透露，國立公文書館（相當於國家檔案館）已公開被認為在戰時於中國進行人體實驗的原日軍「731部隊」的實名名簿，裡面記載隊員共3607人。

據日媒《共同社》報導，此次公開的是「關東軍防疫給水部」（簡稱731部隊）的「留守名簿」。該名簿製於1945（昭和二十年）年1月1日，裡面記載了52名軍醫、49名技師、38名女護士、1117名衛生兵等實名、級別和聯繫方式。西山勝夫表示，今後名簿將公布在網頁上，這也是首次披露731部隊幾乎所有隊員的實名。

1931年9月18日，日本軍方侵略中國東北地區，爆發「九一八事變」。其中日軍731部隊被認為在此時進行細菌戰和人體試驗相關研究。日本NHK電視台去年播放紀錄片《731部隊的真相─精英醫者與人體試驗》，首次公布了731部隊承認罪行的錄音資料，NHK調查發現，731部隊進行人體實驗是日本軍方與東京大學、京都大學等研究機構合作的結果。

西山勝夫等學者表示，731部隊軍醫的學位論文「有可能基於人體實驗」，因此呼籲京都大學對經由人體實驗撰寫論文來取得博士學位的相關人員進行驗證。而公開731部隊實名簿也是為了對確認研究合理性發揮效用。