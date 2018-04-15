天才！想邊考試邊聽音樂？ 高中生帶黑膠唱片進考場

英國有1名高中生可能是真的非常想聽音樂，竟然帶了1台唱盤機到試場中，用黑膠唱片聽音樂，由於沒有規定不能聽黑膠唱片，老師與監考人員也都無法制止。（圖翻攝自Eric Saueracker Twitter）

2018-04-15 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕考試時不得使用電子產品，是大家都十分熟悉的試場規定，因此也不可能攜帶手機、MP3，邊考試邊享受音樂，但英國有1名高中生可能是真的非常想聽音樂，竟然帶了1台唱盤機到試場中，用黑膠唱片聽音樂，由於沒有規定不能聽黑膠唱片，老師與監考人員也都無法制止。

綜合媒體報導，英國1名高中老師在推特（Twitter）上貼出1張照片，照片中1名男學生一邊聽著肯伊威斯特（Kanye West）的黑膠唱片，一邊在試卷上作答，一旁的老師和監考人員都無法制止這名學生，因為他並沒有違反考試禁止使用電子產品的規定。

而這張照片也很快地在推特上造成熱烈回響，許多網友形容這名學生根本是天才，非常地有創意，也有網友笑說，「現在是2018年，但這名學生還活在1974年」、「現在的學生應該要學習如何將小抄錄進黑膠唱片裡」，貼出照片的老師則回應，最後這名有創意的學生的考試成績很不錯。