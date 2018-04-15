要求刪除犯罪紀錄 他主張「被遺忘權」告贏Google

2018-04-15 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國兩名商人日前以「被遺忘權」要求Google刪除他們的犯罪紀錄，遭到拒絕，因此告上英國高等法院，法院前天宣判Google部分敗訴，必須刪除其中1人紀錄。該案件也成為英國首例。

綜合媒體報導，兩名提告男子依法不得公布身分，甲男在1990年犯下「偽造帳目罪」，遭判刑4年，要求Google刪除3條有關他犯罪的查詢結果。乙男則是在10多年前犯下「竊聽罪」，遭判刑6個月，並認為案件與自己已無關連，要求Google刪除11條與此罪有關的查詢結果，包括各大媒體對案件的報導連結。Google以「保護公眾利益」為由拒絕，後被以「被遺忘權」告上法院，法官認為乙男有悔意且罪行並未涉及消費者、顧客或投資者，因此判決他勝訴；甲男則因罪行嚴重，且有誤導公眾之虞，獲敗訴判決。

Googel表示將接受裁決，已在接到「被遺忘權」請求後，刪除了80萬頁的搜尋結果，同時聲明他們將努力遵守「被遺忘權」，但不會去刪除符合公共利益的搜索結果。

歐盟於2014年通過「被遺忘權」，允許民眾可以要求刪除與自己無關和過時的資訊，此後至少收到240萬件要求刪除搜尋結果請求。不過，若經搜尋引擎業者評估認定搜尋結果攸關公眾利益，勝於個人隱私，就能拒絕刪除。