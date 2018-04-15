動物園猩猩會倒立！ 影片po出遭動保團體怒轟

美國佛羅里達州的動物園布希花園，近日在臉書上傳了1部園內大猩猩與飼養員互動的有趣影片，除了讓許多民眾讚美可愛之外，也引來不少動保人士的議論。（翻攝自Busch Gardens Tampa Bay Facebook）

2018-04-15 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州的動物園布希花園（Busch Gardens），近日在臉書（Facebook）上傳了1部園內大猩猩與飼養員互動的有趣影片，除了讓許多民眾讚美可愛之外，也引來不少動保人士的議論。

綜合媒體報導，動物園布希花園中名為「博利高」（Bolingo）的大猩猩，在布希花園上週三發布的影片中，跟隨著飼養員擺出各種不同的動作，甚至連雙腳靠著玻璃的倒立動作也難不倒牠。影片上傳不過5天，就有超過32萬人次觀看，4千多人按讚，引起人們熱烈關注。

飼養「博利高」的布希花園表示，打從「博利高」出生起，就有專門的動物照護人士與布希花園合作，盡可能提供「博利高」最大的生理與心理刺激，以利「博利高」健康成長，這種訓練同時也會讓「博利高」與飼養員建立穩固的信任關係。

但不同於網友的正面回響，野生動物保護組織「生而自由基金會」（Born Free Foundation）認為，這段影片提醒了人們，把野生動物關在柵欄裡會有的缺點，動物園的環境其實不適合動物的成長與生存，因此動物園才需要特別為猩猩施加刺激。「動物自由組織」（Freedom for Animals）也譴責這部影片誤導民眾認為野生動物被訓練、供人娛樂是正確的，野生動物不應該被關在小小的空間裡面。