抗議破壞環境 知名人權律師在公園內自焚身亡

2018-04-15 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕長期關注環保議題、支持同志權益的美國知名人權律師巴克（David Buckel）14日在紐約自焚身亡，他在遺書中寫到，他用化石燃料自焚，隱喻人類以此毀滅生態。

綜合外媒報導，路人在布魯克林的展望公園發現巴克的遺體。警方表示，當地時間上午6時30分，60歲的巴克被宣布死亡。巴克不僅在現場留下遺書，也在死前通過電子信件寄給幾家大媒體，包括《紐約時報》。

巴克在遺書中提到化石燃料對地球造成的傷害，大部分人正呼吸著受化石燃料污染的空氣，造成很多人早逝，他用化石燃料自焚以反映此事。他也為自己留下的爛攤子道歉。

巴克在遺書上表示，他的行為並不是新鮮事，有許多人在認為沒有其他方式可有效地解決他們所看見的傷害後，也選擇自焚引起關注。他說，希望他的死亡可以影響他人。

除了環保，巴克也長期支持LGBT議題，擔任捍衛同婚權力組織的顧問。巴克早年曾為變性男子蒂娜（Brandon Teena）於1993年遭強姦及謀殺一案擔任律師，案件在當年轟動一時。

這起事件後來在1999年翻拍成電影《男孩別哭》（Boys Do not Cry），女主角希拉蕊·史旺（Hilary Swank）成功拿下奧斯卡影后。

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