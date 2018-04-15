雪梨週末森林大火 2500公頃林地付之一炬

這場森林大火週六下午起從摩班開始延燒，，在風勢的助長下，野火四處蔓延、一發不可收拾。（歐新社）

2018-04-15 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨西南部自14日起發生森林大火，當局出動近500多名消防員撲滅火勢，這場野火估計摧毀約2500公頃森林，警方正在調查火災原因。

綜合外媒報導，這場森林大火週六下午起從摩班（Moorebank）開始延燒，一路燒向霍爾斯沃西軍事基地（Holsworthy army base）和希斯寇特（Heathcote）路的周圍，在風勢的助長下，野火四處蔓延、一發不可收拾。

雖然週日上午災情一度趨緩，但下午因風力增強，情況再度惡化，直到接近傍晚風力減弱，火勢才又獲得控制，當局也宣布威脅等級降低，消防員則將在夜間持續設法撲滅殘火。

當局為這場大火，前後出動近500輛消防車、500多名消防員和15架滅火飛機展開救援。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）還特地到救災指揮中心鼓勵警消。

新南威爾斯州政府管理森林火災的「鄉村消防局」（RFS）表示，目前仍無法確認火災影響程度和受損房屋數量，但稱霍爾斯沃西和梅奈（Menai）地區有2430公頃森林受影響。

RFS專員費西文斯（Shane Fitzsimmons）表示，這種不合季節的高溫，吸收了植被中的水分，天乾物燥很容易引發森林大火。警方也將調查，大火是否與人為相關。